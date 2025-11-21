MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in FUCHS SE VZ von vor 10 Jahren angefallen

Lohnende FUCHS SE VZ-Anlage?

Vor Jahren in FUCHS SE VZ-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der FUCHS SE VZ-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das FUCHS SE VZ-Papier 44,59 EUR wert. Bei einem FUCHS SE VZ-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,243 FUCHS SE VZ-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des FUCHS SE VZ-Papiers auf 38,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 85,67 EUR wert. Damit wäre die Investition 14,33 Prozent weniger wert.

FUCHS SE VZ war somit zuletzt am Markt 4,16 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net