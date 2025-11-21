DAX23.184 -0,4%Est505.535 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -6,2%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.455 -3,6%Euro1,1548 +0,2%Öl62,58 -1,0%Gold4.054 -0,6%
Langfristige Anlage

DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein QIAGEN-Investment von vor einem Jahr eingebracht

21.11.25 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in QIAGEN-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
40,00 EUR 0,33 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor 1 Jahr wurde die QIAGEN-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 41,37 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die QIAGEN-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,417 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.11.2025 95,34 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39,44 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,66 Prozent.

Der QIAGEN-Wert an der Börse wurde auf 8,34 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

