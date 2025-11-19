QIAGEN Aktie
Marktkap. 8,34 Mrd. EURKGV 119,71 Div. Rendite 0,00%
WKN A40ZZU
ISIN NL0015002CX3
Symbol QGEN
QIAGEN Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 57 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Profitabilität dürfte 2026 zumindest stabil bleiben, schrieb Tycho Petersen in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu einer Gesprächsrunde mit dem Finanzchef des Diagnostikspezialisten. Das Margenziel für 2028 dürfte über den Markterwartungen liegen./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 19:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 19:45 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: QIAGEN Buy
|Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
38,83 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
38,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
