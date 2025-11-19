DAX 23.413 +1,1%ESt50 5.612 +1,3%MSCI World 4.273 +0,2%Top 10 Crypto 12,55 +0,8%Nas 22.564 +0,6%Bitcoin 79.999 +1,0%Euro 1,1517 -0,2%Öl 63,90 +0,4%Gold 4.042 -0,9%
QIAGEN Aktie

38,67 EUR +0,28 EUR +0,72 %
STU
44,43 USD +0,08 USD +0,18 %
BTT
Marktkap. 8,34 Mrd. EUR

KGV 119,71 Div. Rendite 0,00%
WKN A40ZZU

ISIN NL0015002CX3

Symbol QGEN

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 57 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Profitabilität dürfte 2026 zumindest stabil bleiben, schrieb Tycho Petersen in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu einer Gesprächsrunde mit dem Finanzchef des Diagnostikspezialisten. Das Margenziel für 2028 dürfte über den Markterwartungen liegen./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 19:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 19:45 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

