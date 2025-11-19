Jefferies & Company Inc.

QIAGEN Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 57 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Profitabilität dürfte 2026 zumindest stabil bleiben, schrieb Tycho Petersen in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu einer Gesprächsrunde mit dem Finanzchef des Diagnostikspezialisten. Das Margenziel für 2028 dürfte über den Markterwartungen liegen./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 19:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 19:45 / ET

