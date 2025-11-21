DAX23.008 -1,2%Est505.488 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,12 -8,3%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.158 -5,3%Euro1,1515 -0,1%Öl61,98 -1,9%Gold4.037 -1,0%
Schnelles Wachstum

BYD-Aktie dennoch unter Druck: China wird 2025 fast 8 Millionen Elektroautos bauen

21.11.25 09:40 Uhr
BYD-Aktie aber weit im Minus: Chinas Elektroauto-Produktion explodiert 2025 laut Experten | finanzen.net

China baut seine dominierende Position in der Elektroauto-Produktion weiter aus.

In den ersten neun Monaten des Jahres waren es 6,5 Millionen Fahrzeuge, sagt Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer - 45 Prozent mehr als vor einem Jahr. Bis zum Jahresende erwartet er 7,9 Millionen und auch darüber hinaus steigende Zahlen.

Wer­bung

Der Anstieg der Produktion in China ist auch deswegen bedeutsam, weil er schneller verläuft als das Wachstum bei den weltweiten Verkaufszahlen reiner Elektroautos. Diese waren nach Zahlen der Unternehmensberatung PwC im selben Zeitraum nur um 36 Prozent gestiegen. China steigert damit seinen Anteil an der weltweiten Produktion. Zum Vergleich: In Deutschland wurden in den ersten neun Monaten laut VDA-Zahlen knapp 916.000 reine Elektroautos gebaut.

Herausforderung für Autonation Deutschland

Größter Elektroauto-Produzent in China ist laut Dudenhöffer die Marke BYD, die inzwischen auch auf den europäischen Markt drängt. Mit knapp 1,6 Millionen ist sie fast für ein Viertel verantwortlich. Dahinter folgen Geely mit 836.000 und Tesla mit 603.000.

China baue seine Bedeutung als weltweites Zentrum für Elektroautos immer weiter aus, sagt Dudenhöfer. Für die Autonation Deutschland sei das eine große Herausforderung. Der Abstand zu China werde größer.

Wer­bung

Am heutigen Freitag stand die BYD-Aktie in Hongkong dennoch unter Druck und büßte bis Handelsende um 2,57 Prozent ein auf 92,75 Hongkong-Dollar.

/ruc/DP/stk

BOCHUM (dpa-AFX)

In eigener Sache

Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

