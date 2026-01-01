DAX24.933 +0,3%Est505.938 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,49 -0,7%Nas23.501 +0,5%Bitcoin80.202 ±0,0%Euro1,1698 -0,2%Öl61,54 -0,4%Gold4.481 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 ExxonMobil 852549 Chevron 852552 SAP 716460 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX markiert neue Rekordhochs -- US-Börsen im Plus -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microsoft-Investition von vor 3 Jahren eingebracht Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microsoft-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nach Brandanschlag in Berlin: Ermittlungen vor Ausweitung

06.01.26 15:13 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Berlins Innensenatorin Iris Spranger (CDU) rechnet damit, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen zu dem Brandanschlag übernimmt, der zu einem seit Tagen anhaltenden Stromausfall im Südwesten Berlins geführt hat. Spranger wiederholte, sie gehe von einem linksterroristischen Anschlag aus. Darüber habe sie am Montag mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) gesprochen. "Er sieht es genauso." Sie denke, dass der Generalbundesanwalt den Fall übernehme. Das sei aber dessen Entscheidung.

Wer­bung

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) schätzte das ähnlich ein: "Hier ging es um einen terroristischen Akt, und dafür ist das Bundeskriminalamt, die Bundesanwaltschaft, zuständig", sagte er. "Was aber nicht bedeutet, dass das LKA, dass die Polizei Berlin nichts mehr mit dem Fall zu tun hat, dass der Berliner Verfassungsschutz nichts mehr damit zu tun hat oder die Berliner Staatsanwaltschaften."

"Wir wollen sie kriegen"

"Wir werden den Druck so was von erhöhen, weil wir haben gemeinsam das Ziel, diese militanten Kriminellen, diese Linksterroristen zu erwischen", sagte Wegner. "Wir wollen sie kriegen, und wir wollen, dass sie eine entsprechende Bestrafung bekommen." Sie hätten das Leben von Menschen bewusst gefährdet, so der CDU-Politiker.

Nach dem Brandanschlag an einer Kabelbrücke im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, zu dem sich eine linksextremistische Gruppierung bekannte, waren am Samstagmorgen im Südwesten Berlins zunächst 45.000 Haushalte und 2.200 Unternehmen ohne Strom. Nach Angaben des Betreibers Stromnetz Berlin werden voraussichtlich erst Donnerstagnachmittag alle Haushalte wieder am Netz sein./ah/DP/mis