Heute im Fokus
DAX steigt auf neue Rekordhochs -- DroneShield stärkt Führungsteam -- NVIDIA plant eigene Robotaxis für 2027 -- adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
Tesla-Aktie schwächer: UBS bestätigt Verkaufsempfehlung Tesla-Aktie schwächer: UBS bestätigt Verkaufsempfehlung
Kupfer erklimmt neues Rekordniveau über 13.000 US-Dollar Kupfer erklimmt neues Rekordniveau über 13.000 US-Dollar
Audi muss in den USA Autos wegen Kameraproblem zurückrufen

06.01.26 13:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
104,50 EUR 0,50 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die VW-Marken Audi und Lamborghini müssen in den USA einen großen Fahrzeugrückruf umsetzen. Nach Angaben der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA vom Dienstag muss Audi knapp 357.000 Fahrzeuge diverser Modelle der Baujahre 2019 bis 2026 in die Werkstätten beordern. Softwareprobleme könnten zu einem Ausfall der Rückfahrkamera führen, wodurch das Unfallrisiko steige, heißt es in der Mitteilung.

Bei der zu Audi gehörenden Marke Lamborghini haben gut 10.500 Urus-SUVs der Modelljahre 2019 bis 2024 ein solches Kameraproblem und benötigen ebenfalls ein Software-Update.

Vergangene Woche war bereits Porsche aus dem gleichem Grund von der Behörde mit dem Rückruf von knapp 174.000 Fahrzeugen beauflagt worden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2026 07:34 ET (12:34 GMT)

