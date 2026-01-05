DAX24.941 +0,3%Est505.917 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,64 +1,3%Nas23.396 +0,7%Bitcoin80.117 -0,1%Euro1,1708 -0,1%Öl62,07 +0,5%Gold4.458 +0,3%
Mehr als eine halbe Million neue Elektroautos 2025 in Deutschland

06.01.26 13:35 Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die Nachfrage nach Elektroautos hat im vergangenen Jahr wieder deutlich angezogen. Mehr als 545.000 reine Batterieautos (BEV) sind im Gesamtjahr 2025 neu auf die Straße gekommen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Das waren 45 Prozent mehr als im äußerst schwachen Vorjahr. Damals war wegen des überraschenden Aus für die sogenannte Umweltprämie der Absatz eingebrochen.

Wer­bung

Fachleute sehen deshalb noch keinen echten Hochlauf bei der Elektromobilität in Deutschland. "Die Zahlen deuten auf den ersten Blick auf einen Elektro-Boom hin", teilte Verkehrsexperte Constantin Gall von der Beratungsgesellschaft EY mit. "Tatsächlich aber gleicht das starke Wachstum des Jahres 2025 nur den Absatzeinbruch des Jahres 2024 aus." Im Vergleich zu 2023 liege die Steigerung bei lediglich rund vier Prozent.

Der erhoffe Hochlauf vollziehe sich deutlich langsamer und zäher als erwartet. Auch aus Sicht des Verbands der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) bleibt die Entwicklung des E-Absatzes hinter den Erwartungen zurück.

Neue Kaufprämie geplant

Gleichwohl war nahezu jede fünfte Neuzulassung im vergangenen Jahr ein BEV. Ihr Anteil an allen Neuzulassungen legte mit gut 19 Prozent um rund 5,6 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich zu. Die Bundesregierung hatte im Oktober die Wiedereinführung einer E-Auto-Kaufprämie angekündigt, die im Laufe dieses Jahres kommen soll. Das könnte den Absatz weiter ankurbeln.

Wer­bung

Insgesamt hat die Nachfrage nach Neuwagen insbesondere zum Jahresende über alle Antriebsarten hinweg angezogen. Im Gesamtjahr 2025 kamen in Deutschland dem KBA zufolge rund 2,9 Millionen Pkw neu auf die Straßen. Das waren rund 1,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Wachstum liege leicht über den Prognosen der Hersteller, teilte VDIK-Chefin Imelda Labbé mit.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) rechnet für das laufende Jahr mit einem leichten Wachstum. Insgesamt könnten demnach rund 2,95 Millionen Autos neu zugelassen werden. Vom bisherigen Rekordjahr 2019, also vor der Pandemie, sind aber auch diese Zahlen noch deutlich entfernt. Damals wurden bezogen auf die Prognose für 2026 fast 20 Prozent mehr Neuwagen zugelassen./maa/DP/jha

