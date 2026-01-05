Pkw-Produktion in Deutschland steigt im Dezember kräftig

DOW JONES--Die Pkw-Produktion in Deutschland hat zum Jahresausklang kräftig angezogen. Wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) mitteilte, stieg die Pkw-Inlandsproduktion im Dezember um 17 Prozent auf 263.500 Pkw. Der VDA gab allerdings zu bedenken, dass der Vorjahresmonat äußert schwach war mit dem niedrigsten Dezember-Wert seit der Wiedervereinigung. Zudem habe der Dezember 2025 einen Arbeitstag mehr gehabt als der Dezember 2024.

Im Gesamtjahr 2025 lag die Pkw-Inlandsproduktion den weiteren Angaben zufolge mit 4,15 Millionen Einheiten um 2 Prozent über dem Vorjahresniveau und damit das dritte Jahr in Folge auf dem ungefähr gleichen Niveau. Vom Vorkrisenniveau 2019 ist die deutsche Pkw-Produktion allerdings immer noch weit entfernt: Im vergangenen Jahr lag sie um 11 Prozent unter dem Wert des Vor-Corona-Jahres 2019.

Für das Jahr 2026 bekräftigte der VDA seine Erwartung eines leichten Rückgangs der Pkw-Inlandsproduktion um 1 Prozent auf 4,11 Millionen Einheiten. Die Auslandsproduktion deutscher Konzernmarken dürfte dagegen um 1 Prozent auf 9,2 Millionen Fahrzeuge steigen. Beim Pkw-Export deutscher Hersteller aus deutschen Werken geht der VDA für 2026 insgesamt von einem leichten Rückgang um 1 Prozent auf 3,14 Millionen Fahrzeuge aus.

Bei den Pkw-Neuzulassungen rechnet der VDA in diesem Jahr weiterhin mit einem moderaten Plus von knapp 2 Prozent auf 2,90 Millionen Neuzulassungen. Damit würde sich der deutsche Pkw-Markt im Jahr 2026 nicht wesentlich erholen. Den Grund dafür sieht der VDA unter anderem in der gesamtwirtschaftlichen Schwäche.

