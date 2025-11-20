Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Donnerstagvormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 30,46 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 30,46 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 30,66 EUR. Bei 30,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 294.679 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,57 EUR. 10,21 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 34,27 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,91 EUR, nach 0,82 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,91 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,59 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 3,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

