Deutsche Bank Aktie

Marktkap. 60,9 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 38,40 Euro auf "Overweight" belassen. Die Investorenveranstaltung der Frankfurter habe die enorme Trendwende der vergangenen Jahre unter dem aktuellen Management demonstriert, schrieb Kian Abouhossein am Montagabend. Die Ziele für Wachstum und Eigenkapitalrendite seien ambitioniert und ließen selbst nach dem starken Lauf der Aktien noch Spielraum./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
38,40 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
30,08 €		 Abst. Kursziel*:
27,68%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
29,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,03%
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

08:01 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
17.11.25 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
13.11.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

finanzen.net Angst vor KI-Blase Deutsche Bank sichert sich wohl gegen KI-Boom ab: Shorts gegen Risiken am Aktienmarkt Deutsche Bank sichert sich wohl gegen KI-Boom ab: Shorts gegen Risiken am Aktienmarkt
dpa-afx Deutsche Bank-Aktie von Gewinnmitnahmen belastet: Ziel 'europäischer Champion' zu werden
finanzen.net Schwacher Handel: DAX letztendlich leichter
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Abschläge
finanzen.net Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in Rot
finanzen.net Deutsche Bank-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Deutsche Bank auf 'Hold' - Ziel 33 Euro
finanzen.net Deutsche Bank-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Outperform
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag in Rot
Business Times Deutsche Bank joins Barclays, Apollo targeting energy transition deals
Business Times Deutsche Bank unveils more ambitious cost and profit targets for 2028
Financial Times Deutsche Bank lays out plan to become ‘European champion in banking’
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Benzinga MP Materials Stock Rises After Deutsche Bank Upgrade
EQS Group EQS-DD: Deutsche Bank AG: Manja Eifert, Delivery of matching shares linked to the exercise of a share option programme
MarketWatch How a new report convinced Deutsche Bank it’s time to short the 10-year Treasury.
