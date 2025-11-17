DAX 23.332 -1,1%ESt50 5.578 -1,1%MSCI World 4.286 -0,5%Top 10 Crypto 12,40 -0,8%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.947 -0,6%Euro 1,1584 -0,1%Öl 64,21 +0,3%Gold 4.047 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Netflix 552484 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, DroneShield, D-Wave, Xpeng, Highland, im Fokus
Top News
Daimler Truck-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Daimler Truck-Aktie Daimler Truck-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Daimler Truck-Aktie
Roche-Aktie mit Kurssprung: MS-Medikament von Roche erreicht Studienziele Roche-Aktie mit Kurssprung: MS-Medikament von Roche erreicht Studienziele
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Bank Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
29,69 EUR -0,67 EUR -2,19 %
STU
35,12 USD -1,81 USD -4,90 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 60,9 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 514000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005140008

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DB

UBS AG

Deutsche Bank Buy

12:06 Uhr
Deutsche Bank Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Bank AG
29,69 EUR -0,67 EUR -2,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Deutschen Bank nach der Investorenveranstaltung mit neuen Zielen auf "Buy" belassen. Die angestrebte Eigenkapitalrendite liege über den Erwartungen, das Aufwärtspotenzial für die Aktie ergebe sich allerdings aus den Erträgen und dem Kapital, schrieb Mate Nemes am Montagnachmittag. Sein Kursziel bleibt bei 35 Euro. /rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 15:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Buy

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
29,74 €		 Abst. Kursziel*:
17,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
29,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,88%
Analyst Name:
Mate Nemes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

12:06 Deutsche Bank Buy UBS AG
08:01 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
17.11.25 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

finanzen.net Aktieneinstufung Deutsche Bank-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy Deutsche Bank-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: DAX schwächelt zum Start
finanzen.net Schwacher Handel: LUS-DAX zum Handelsstart in der Verlustzone
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Deutsche Bank
finanzen.net Deutsche Bank sichert sich wohl gegen KI-Boom ab: Shorts gegen Risiken am Aktienmarkt
dpa-afx Deutsche Bank-Aktie von Gewinnmitnahmen belastet: Ziel 'europäischer Champion' zu werden
finanzen.net Schwacher Handel: DAX letztendlich leichter
Business Times Deutsche Bank joins Barclays, Apollo targeting energy transition deals
Business Times Deutsche Bank unveils more ambitious cost and profit targets for 2028
Financial Times Deutsche Bank lays out plan to become ‘European champion in banking’
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Benzinga MP Materials Stock Rises After Deutsche Bank Upgrade
EQS Group EQS-DD: Deutsche Bank AG: Manja Eifert, Delivery of matching shares linked to the exercise of a share option programme
MarketWatch How a new report convinced Deutsche Bank it’s time to short the 10-year Treasury.
RSS Feed
Deutsche Bank AG zu myNews hinzufügen