Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 60,9 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Deutschen Bank nach der Investorenveranstaltung mit neuen Zielen auf "Buy" belassen. Die angestrebte Eigenkapitalrendite liege über den Erwartungen, das Aufwärtspotenzial für die Aktie ergebe sich allerdings aus den Erträgen und dem Kapital, schrieb Mate Nemes am Montagnachmittag. Sein Kursziel bleibt bei 35 Euro. /rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 15:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Buy
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
29,74 €
|Abst. Kursziel*:
17,71%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
29,69 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,88%
|
Analyst Name:
Mate Nemes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
