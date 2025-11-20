DAX23.468 +1,3%Est505.615 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.115 +2,4%Bitcoin78.675 -0,7%Euro1,1531 -0,1%Öl64,19 +0,8%Gold4.096 +0,4%
Kurs der Deutsche Bank

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag gefragt

20.11.25 16:08 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag gefragt

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 30,15 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,08 EUR 0,03 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 30,15 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,66 EUR. Mit einem Wert von 30,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.469.604 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.11.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 11,34 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,30 EUR am 27.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 49,26 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,680 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,27 EUR.

Am 29.10.2025 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,91 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,91 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,59 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,04 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
16:11Deutsche Bank KaufenDZ BANK
18.11.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
18.11.2025Deutsche Bank BuyUBS AG
18.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
