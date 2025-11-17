ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Deutsche Bank auf 'Hold' - Ziel 33 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Bank nach der Bekanntgabe von Mittelfristzielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die entscheidende Frage laute, welche internen Hebel die Bank realistischerweise betätigen könne, um die Profitabilität in Richtung ihres Ziels zu steigern und gleichzeitig die Kosten-Ertrags-Relation unter 60 Prozent zu senken, schrieb Joseph Dickerson in einer ersten Reaktion am Montag. Er verwies auf Maßnahmen, die unter der direkten Kontrolle des Managements stünden. Potenzielle fiskalische Rückenwindfaktoren sollten außer Acht gelassen werden, zumal die Wachstumsprognosen für Deutschland für 2026 bereits nach unten korrigiert würden./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
Analysen zu Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:21
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:11
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|16:06
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:21
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:11
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|31.10.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:06
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|29.10.2025
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen