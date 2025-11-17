DAX23.594 -1,2%Est505.646 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 -0,1%Nas22.820 -0,4%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1596 -0,2%Öl64,22 -0,1%Gold4.058 -0,5%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Deutsche Bank auf 'Hold' - Ziel 33 Euro

17.11.25 16:19 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Bank nach der Bekanntgabe von Mittelfristzielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die entscheidende Frage laute, welche internen Hebel die Bank realistischerweise betätigen könne, um die Profitabilität in Richtung ihres Ziels zu steigern und gleichzeitig die Kosten-Ertrags-Relation unter 60 Prozent zu senken, schrieb Joseph Dickerson in einer ersten Reaktion am Montag. Er verwies auf Maßnahmen, die unter der direkten Kontrolle des Managements stünden. Potenzielle fiskalische Rückenwindfaktoren sollten außer Acht gelassen werden, zumal die Wachstumsprognosen für Deutschland für 2026 bereits nach unten korrigiert würden./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

