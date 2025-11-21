TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor 3 Jahren eingebracht

Lohnender HENSOLDT-Einstieg?

Vor Jahren HENSOLDT-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das HENSOLDT-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der HENSOLDT-Anteile betrug an diesem Tag 21,80 EUR. Bei einem HENSOLDT-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 458,716 HENSOLDT-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 35.596,33 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Papiers am 20.11.2025 auf 77,60 EUR belief. Mit einer Performance von +255,96 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von HENSOLDT belief sich jüngst auf 8,91 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der HENSOLDT-Papiere fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Das HENSOLDT-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net