TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren HENSOLDT-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurde das HENSOLDT-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der HENSOLDT-Anteile betrug an diesem Tag 21,80 EUR. Bei einem HENSOLDT-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 458,716 HENSOLDT-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 35.596,33 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Papiers am 20.11.2025 auf 77,60 EUR belief. Mit einer Performance von +255,96 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von HENSOLDT belief sich jüngst auf 8,91 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der HENSOLDT-Papiere fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Das HENSOLDT-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu HENSOLDT
Analysen zu HENSOLDT
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.2025
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|12.11.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|12.11.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
