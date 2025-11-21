DAX23.170 -0,5%Est505.535 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -6,2%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.455 -3,6%Euro1,1548 +0,2%Öl62,58 -1,0%Gold4.054 -0,6%
Lohnender HENSOLDT-Einstieg?

TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor 3 Jahren eingebracht

21.11.25 10:00 Uhr

Vor Jahren HENSOLDT-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
73,70 EUR -0,90 EUR -1,21%
News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 3 Jahren wurde das HENSOLDT-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der HENSOLDT-Anteile betrug an diesem Tag 21,80 EUR. Bei einem HENSOLDT-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 458,716 HENSOLDT-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 35.596,33 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Papiers am 20.11.2025 auf 77,60 EUR belief. Mit einer Performance von +255,96 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von HENSOLDT belief sich jüngst auf 8,91 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der HENSOLDT-Papiere fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Das HENSOLDT-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
12.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
12.11.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
12.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
12.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.11.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
12.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

