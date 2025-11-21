HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Vormittag südwärts

Kurs der HENSOLDT

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 74,15 EUR ab.

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 4,4 Prozent im Minus bei 74,15 EUR. In der Spitze fiel die HENSOLDT-Aktie bis auf 73,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 125.145 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 06.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,73 Prozent hinzugewinnen. Am 06.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,623 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,500 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 96,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 07.11.2025. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,19 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 592,00 Mio. EUR – ein Plus von 12,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HENSOLDT 528,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. HENSOLDT dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,62 EUR fest.

