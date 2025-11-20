DAX23.491 +1,4%Est505.619 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.117 +2,5%Bitcoin78.675 -0,7%Euro1,1524 -0,1%Öl64,26 +0,9%Gold4.085 +0,2%
HENSOLDT im Fokus

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

20.11.25 16:08 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 78,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
78,80 EUR 1,85 EUR 2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere um 15:52 Uhr 1,7 Prozent. Die HENSOLDT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 79,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 77,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 327.057 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 06.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 117,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2025 bei 32,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 58,16 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,623 EUR je HENSOLDT-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT-Aktie wird bei 96,00 EUR angegeben.

Am 07.11.2025 äußerte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 592,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 528,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte HENSOLDT am 26.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 24.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,62 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Bildquellen: HENSOLDT

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
12.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
12.11.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
12.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
