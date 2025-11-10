DAX 23.994 +0,1%ESt50 5.696 +0,6%MSCI World 4.391 +0,1%Top 10 Crypto 14,31 -2,5%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.904 -0,8%Euro 1,1569 +0,1%Öl 64,34 +0,4%Gold 4.141 +0,6%
HENSOLDT Aktie

89,55 EUR -5,65 EUR -5,93 %
STU
Marktkap. 10,59 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000

ISIN DE000HAG0005

Symbol HNSDF

Jefferies & Company Inc.

HENSOLDT Hold

10:46 Uhr
HENSOLDT Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt anlässlich des Kapitalmarkttags mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Die Ziele des Radar-Spezialisten für 2026 lägen mit Blick auf den Umsatz, die Profitabilität und den Barmittelumschlag unter den Markterwartungen, schrieb Chloe Lemarie am Dienstag. Die Ziele für 2030 hingegen entsprächen den Erwartungen./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Hold

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
89,53 €		 Abst. Kursziel*:
2,76%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
89,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,74%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

10:46 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
10.11.25 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
07.11.25 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu HENSOLDT

dpa-afx Prognose bestätigt HENSOLDT-Aktie knickt aber ein, zieht RENK & Rheinmetall mit: Konzern plant weiteres Wachstum HENSOLDT-Aktie knickt aber ein, zieht RENK & Rheinmetall mit: Konzern plant weiteres Wachstum
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Kursverluste bei Rüstungswerten - Hensoldt begeistert nicht
dpa-afx ROUNDUP: Hensoldt will bis Ende des Jahrzehnts weiter zulegen - Kursrutsch
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX fällt zum Start zurück
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT bricht am Dienstagvormittag ein
finanzen.net HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Rheinmetall expandiert ins All: Satelliten-Strategie beflügelt auch Aktien von RENK und HENSOLDT
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsende fester
EQS Group EQS-News: HENSOLDT continues to grow in the first nine months of 2025
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: High order intake: HENSOLDT raises guidance for book-to-bill ratio and specifies outlook for revenue and adjusted EBITDA margin
EQS Group EQS-Adhoc: HENSOLDT AG: HENSOLDT AG raises guidance for book-to-bill ratio and specifies outlook for revenue and adjusted EBITDA margin
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
