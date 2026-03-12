DAX23.411 -0,8%Est505.711 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5200 +3,9%Nas22.312 -1,8%Bitcoin62.678 +2,4%Euro1,1454 -0,6%Öl101,2 -0,6%Gold5.089 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 BASF BASF11 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Zalando ZAL111
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX leichter -- Asiens Börsen in Rot -- Adobe sucht nach neuem Chef - Quartalszahlen übertreffen Erwartungen -- Porsche, Allianz, Mercedes-Benz, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
CF Industries Holdings: Profiteur der Nahost-Krise! CF Industries schließt Versorgungslücke für Düngemittel! CF Industries Holdings: Profiteur der Nahost-Krise! CF Industries schließt Versorgungslücke für Düngemittel!
Ölpreise und Krieg im Nahen Osten machen weiter die Kurse: DAX notiert tiefer Ölpreise und Krieg im Nahen Osten machen weiter die Kurse: DAX notiert tiefer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Nach Bilanzzahlen

Jetzt Einstieg bei Rüstungsaktien? - Analysten uneins zu RENK - Rheinmetall, HENSOLD und TKMS uneinheitlich

13.03.26 09:24 Uhr
Lohnt sich der Einstieg bei Rüstungsaktien? Uneinigkeit bei Analysten zu RENK - Aktien von Rheinmetall, HENSOLD und TKMS uneinheitlich | finanzen.net

Rüstungsaktien stehen derzeit stark unter Beobachtung der Analysten. Die Meinungen zu RENK sind dabei gespalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
77,65 EUR -1,10 EUR -1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
55,12 EUR -0,02 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.574,00 EUR 21,00 EUR 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
89,90 EUR 0,30 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Bilanzzahlen an der Börse eher enttäuschend aufgenommen
• Einige Analysten sehen mögliche Einstiegschance bei RENK
• Andererseits auch Warnung vor Risiken

Wer­bung

RENK steht derzeit im Fokus der Analysten. Die hohe Rüstungsnachfrage hat dem Getriebehersteller im vergangenen Jahr Rekorde bei Umsatz und Neugeschäft beschert. Auch die Ergebnisse konnte das Unternehmen, dass Antriebssysteme insbesondere für Panzer und die Marine herstellt, verbessern. Aktionäre können sich daher über eine deutlich höhere Dividende freuen. Für das neue Geschäftsjahr stellte RENK weitere Zuwächse in Aussicht.

Analysten sehen Kurspotenzial bei RENK

Trotz der guten Zahlen waren die ersten Reaktionen an der Börse in der vergangenen Woche eher enttäuschend. Das Analysehaus Berenberg Bank bewertet diese Entwicklung als mögliche Einstiegschance. Die Analysten halten die Aktie im Vergleich zu Wettbewerbern für zu günstig bewertet und empfehlen sie zum Kauf. Als Treiber sehen sie vor allem mögliche Großaufträge für Militärfahrzeuge aus Deutschland und weiteren Ländern im laufenden Jahr. Den fairen Wert der Aktie taxiert Berenberg auf 76 Euro, was vom aktuellen Niveau aus ein deutliches Kurspotenzial bedeuten würde.

Vorsicht angemahnt

Eine deutlich vorsichtigere Einschätzung kommt hingegen laut ESG-Aktien von mwb research. Zwar habe RENK seine Prognose für 2025 erreicht und den Auftragseingang auf einen Rekordwert gesteigert, grundsätzlich befinde sich das Unternehmen auch auf Kurs in Richtung seiner Ziele bis 2030.

Wer­bung

Allerdings sehen die Analysten mehrere mögliche Risiken. So liege der für 2026 in Aussicht gestellte Auftragseingang leicht unter den Markterwartungen. Zudem seien die Konsensschätzungen für die Entwicklung bis 2030 aus Sicht der Analysten ambitioniert.

Darüber hinaus verweist mwb research laut ESG-Aktien auf strukturelle Unsicherheiten. Dazu zählen mögliche Exportbeschränkungen, Veränderungen im Produktmix sowie eine stärkere Verlagerung der Nachfrage hin zu anderen Verteidigungsplattformen, etwa Drohnen. Vor diesem Hintergrund sehen die Analysten die Aktie derzeit lediglich als fair bewertet.

So reagieren die Rüstungsaktien

Die aktuellen Reaktionen zeigen laut ESG-Aktien, dass Investoren und Analysten bei Rüstungswerten zunehmend differenzieren.

Wer­bung

Im XETRA-Handel entwickeln sich die Aktien der Rüstungsvertreter am Freitag uneinheitlich. So steigt die RENK-Aktie zeitweise 0,27 Prozent auf 54,77 Euro. Rheinmetall notieren daneben 0,71 Prozent höher bei 1.561,50 Euro, HENSOLDT zeigt sich dagegen unbewegt bei 78,60 Euro und Titel von TKMS fallen um 1,18 Prozent auf 88,15 Euro.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: RENK Group AG, Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
10:26Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
12.03.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10:26Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
12.03.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
11.03.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen