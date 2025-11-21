DAX23.011 -1,2%Est505.490 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,12 -8,3%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.158 -5,3%Euro1,1515 -0,1%Öl62,05 -1,8%Gold4.045 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließen in Rot -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
Top News
Wie viel Verlust eine Avalanche-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Verlust eine Avalanche-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Wie viel Gewinn ein Investment in Uniswap von vor 5 Jahren abgeworfen hätte Wie viel Gewinn ein Investment in Uniswap von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!

KI-Chats auf dem Vormarsch bei Suche im Internet

21.11.25 10:40 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Internetnutzer bevorzugen bei Suchen immer häufiger Antworten von Programmen mit Künstlicher Intelligenz (KI). Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des DIgitalverbands Bitkom von mehr als 1.000 Anwendern in Deutschland.

Wer­bung

Demnach nutzt die Hälfte (50 Prozent) zumindest manchmal den Dialog (Chat) mit einer KI statt der klassischen Internetsuche. Ein Viertel (25 Prozent) nutzt weiterhin überwiegend die klassischen Suchmaschinen, 13 Prozent setzen etwa gleich häufig auf Online-Suche und KI-Chat, und 7 Prozent nutzen überwiegend die KI, 5 Prozent sogar ausschließlich.

Unter jüngeren Internetnutzerinnen und -nutzern ist die Suche mit KI noch weiter verbreitet: 5 Prozent der Befragten zwischen 16 und 29 Jahren nutzen sie ausschließlich, 11 Prozent überwiegend, 20 Prozent etwa gleich häufig wie klassische Suchmaschinen und 30 Prozent zumindest ab und zu.

KI liefert auch falsche Informationen

"Viele Menschen nutzen lieber die kompakte Antwort aus dem KI-Chat, statt sich selbst durch Suchergebnisse zu klicken und auf den Webseiten nach Hinweisen zu ihrer Frage zu suchen", sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Allerdings sollte man die Ergebnisse überprüfen.

Wer­bung

So geben 42 Prozent derjenigen, die KI für die Suche nutzen, an, dass sie schon einmal falsche oder schlicht erfundene Informationen von der KI erhalten haben. Zugleich prüfen 57 Prozent die KI-Antworten, bevor sie sie verwenden. Insgesamt halten rund drei Viertel (73 Prozent) die Ergebnisse der KI-Chats für hilfreich, rund zwei Drittel (64 Prozent) sind mit der KI-Nutzung zur Informationssuche zufrieden./brd/DP/jha