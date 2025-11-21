Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 29,16 EUR nach.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 29,16 EUR abwärts. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 28,94 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,13 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.769.683 Stück gehandelt.

Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,57 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,12 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,30 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 47,54 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,27 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 29.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,82 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 16,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 3,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

