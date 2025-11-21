Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagnachmittag verlustreich

So bewegt sich Deutsche Bank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 29,52 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 29,52 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 28,94 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,13 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.624.718 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 33,57 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 48,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 34,27 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,82 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,91 Prozent auf 15,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,59 Mrd. EUR gelegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,04 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

