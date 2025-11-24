DAX23.270 +0,8%Est505.543 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,78 +0,5%Nas22.800 +2,4%Bitcoin75.471 +0,1%Euro1,1527 +0,1%Öl62,84 +0,5%Gold4.094 +0,7%
Deutsche Bank gibt AT1-Instrumente im Nennwert von 1 Mrd EUR aus

24.11.25 17:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
29,48 EUR -0,14 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Deutsche Bank hat die am Morgen angekündigte Emission von hartem Kernkapital abgeschlossen. Wie die Bank mitteilte, hat sie sogenannte AT1-Instrumente (Additional Tier 1) im Nennwert von 1,0 Milliarde Euro begeben.

Die Papiere haben einen jährlich zahlbaren fixen Zinskupon von 6,750 Prozent bis zum 30. April 2035. Die Bank kann die Wertpapiere, vorbehaltlich vorheriger aufsichtsrechtlicher Zustimmung, vom 30. Oktober 2034 bis zum 30. April 2035, täglich kündigen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2025 11:09 ET (16:09 GMT)

