Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart

Kursverlauf

Der LUS-DAX bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Mittwoch verbucht der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,09 Prozent auf 23.550,50 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 23.535,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23.661,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 24.204,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wurde der LUS-DAX auf 24.216,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, stand der LUS-DAX noch bei 19.322,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 17,96 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24.773,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18.821,00 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Commerzbank (+ 2,43 Prozent auf 33,35 EUR), Rheinmetall (+ 2,28 Prozent auf 1.501,50 EUR), Siemens Energy (+ 2,20 Prozent auf 109,20 EUR), Bayer (+ 1,35 Prozent auf 31,25 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,09 Prozent auf 30,21 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Henkel vz (-0,97 Prozent auf 69,30 EUR), BMW (-0,78 Prozent auf 86,96 EUR), Deutsche Börse (-0,72 Prozent auf 219,50 EUR), Porsche Automobil (-0,68 Prozent auf 36,43 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,64 Prozent auf 96,58 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 165.371 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 236,257 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index bietet die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net