Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Euro STOXX 50 im Blick

Am Mittwochmorgen geht es für den Euro STOXX 50 erneut nach oben.

Um 09:11 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,55 Prozent höher bei 5.604,61 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,734 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,178 Prozent stärker bei 5.583,82 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5.573,91 Punkten am Vortag.

Bei 5.616,91 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.583,82 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,47 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, mit 5.674,50 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.383,68 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.761,99 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13,96 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5.818,07 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4.540,22 Zählern.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,28 Prozent auf 1.501,50 EUR), Siemens Energy (+ 2,20 Prozent auf 109,20 EUR), Bayer (+ 1,35 Prozent auf 31,25 EUR), Deutsche Bank (+ 1,09 Prozent auf 30,21 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,04 Prozent auf 44,50 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil BMW (-0,78 Prozent auf 86,96 EUR), Deutsche Börse (-0,72 Prozent auf 219,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,64 Prozent auf 96,58 EUR), adidas (-0,36 Prozent auf 153,65 EUR) und Deutsche Telekom (-0,18 Prozent auf 27,57 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 165.371 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 332,872 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

2025 hat die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die BNP Paribas-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,02 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net