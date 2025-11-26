DAX23.574 +0,5%Est505.616 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,95 -2,0%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.620 +0,1%Euro1,1575 ±0,0%Öl62,34 -0,5%Gold4.162 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Asiens Börsen überwiegend in Grün -- BioNTech übernimmt CureVac -- Dell steigert Gewinn - Umsatz enttäuscht -- Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD, thyssenkrupp im Fokus
Top News
thyssenkrupp-Aktie in Grün: Bei möglichem Verkauf der Stahlsparte - IG Metall verlangt Garantien thyssenkrupp-Aktie in Grün: Bei möglichem Verkauf der Stahlsparte - IG Metall verlangt Garantien
BYD-Aktie zur Wochenmitte mit Kurssprung: Was dahinter steckt BYD-Aktie zur Wochenmitte mit Kurssprung: Was dahinter steckt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Euro STOXX 50 im Blick

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

26.11.25 09:28 Uhr
Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone | finanzen.net

Am Mittwochmorgen geht es für den Euro STOXX 50 erneut nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
154,55 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
883,40 EUR 13,40 EUR 1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
31,05 EUR 0,35 EUR 1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BMW AG
88,24 EUR 0,74 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BNP Paribas S.A.
72,20 EUR 0,30 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
30,39 EUR 0,38 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
220,10 EUR -1,10 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
27,57 EUR -0,18 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DHL Group (ex Deutsche Post)
44,60 EUR 0,41 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nordea Bank Abp Registered Shs
15,06 EUR 0,06 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.499,00 EUR 19,50 EUR 1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
109,35 EUR 1,85 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
97,40 EUR -0,06 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
5.619,8 PKT 45,9 PKT 0,82%
Charts|News|Analysen

Um 09:11 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,55 Prozent höher bei 5.604,61 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,734 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,178 Prozent stärker bei 5.583,82 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5.573,91 Punkten am Vortag.

Bei 5.616,91 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.583,82 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,47 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, mit 5.674,50 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.383,68 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.761,99 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13,96 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5.818,07 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4.540,22 Zählern.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,28 Prozent auf 1.501,50 EUR), Siemens Energy (+ 2,20 Prozent auf 109,20 EUR), Bayer (+ 1,35 Prozent auf 31,25 EUR), Deutsche Bank (+ 1,09 Prozent auf 30,21 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,04 Prozent auf 44,50 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil BMW (-0,78 Prozent auf 86,96 EUR), Deutsche Börse (-0,72 Prozent auf 219,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,64 Prozent auf 96,58 EUR), adidas (-0,36 Prozent auf 153,65 EUR) und Deutsche Telekom (-0,18 Prozent auf 27,57 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 165.371 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 332,872 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

2025 hat die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die BNP Paribas-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,02 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
24.11.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
24.11.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
24.11.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen