Starker Wochentag in London: FTSE 100-Anleger greifen zum Handelsstart zu
Beim FTSE 100 lassen sich heute erneut Gewinne beobachten.
Werte in diesem Artikel
Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,22 Prozent stärker bei 9.630,51 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,732 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9.609,56 Punkten, nach 9.609,53 Punkten am Vortag.
Bei 9.633,74 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 9.609,28 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
FTSE 100 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,952 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9.645,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9.265,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8.258,61 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,59 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 9.930,09 Punkten. Bei 7.544,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im FTSE 100 aktuell
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Fresnillo (+ 3,40 Prozent auf 25,60 GBP), Burberry (+ 1,88 Prozent auf 11,91 GBP), Antofagasta (+ 1,61 Prozent auf 27,14 GBP), Beazley (+ 1,60 Prozent auf 7,94 GBP) und Halma (+ 1,28 Prozent auf 36,36 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Diageo (-1,62 Prozent auf 17,06 GBP), WPP 2012 (-1,54 Prozent auf 3,00 GBP), easyJet (-1,32 Prozent auf 4,67 GBP), Haleon (-0,69 Prozent auf 3,72 GBP) und Whitbread (-0,67 Prozent auf 28,21 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 2.970.386 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 245,750 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel
Die 3i-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Legal General-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf 3i
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3i
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere 3i News
Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:36
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|11.11.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|11.11.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:36
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen