DAX23.592 +0,5%Est505.620 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,95 -2,0%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.620 +0,1%Euro1,1575 ±0,0%Öl62,34 -0,5%Gold4.162 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Asiens Börsen überwiegend in Grün -- BioNTech übernimmt CureVac -- Dell steigert Gewinn - Umsatz enttäuscht -- Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD, thyssenkrupp im Fokus
Top News
thyssenkrupp-Aktie in Grün: Bei möglichem Verkauf der Stahlsparte - IG Metall verlangt Garantien thyssenkrupp-Aktie in Grün: Bei möglichem Verkauf der Stahlsparte - IG Metall verlangt Garantien
BYD-Aktie zur Wochenmitte mit Kurssprung: Was dahinter steckt BYD-Aktie zur Wochenmitte mit Kurssprung: Was dahinter steckt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
FTSE 100-Performance im Blick

Starker Wochentag in London: FTSE 100-Anleger greifen zum Handelsstart zu

26.11.25 09:28 Uhr
Starker Wochentag in London: FTSE 100-Anleger greifen zum Handelsstart zu | finanzen.net

Beim FTSE 100 lassen sich heute erneut Gewinne beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3i plc
37,20 EUR 0,80 EUR 2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Antofagasta plc
30,53 EUR 0,72 EUR 2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Associated British Foods plc
24,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AstraZeneca PLC
160,90 EUR 1,35 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beazley PLC
8,75 EUR -0,35 EUR -3,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Burberry plc
13,28 EUR 0,14 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Diageo plc
19,50 EUR -0,25 EUR -1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
easyJet plc
5,52 EUR 0,09 EUR 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresnillo PLC
28,86 EUR 0,62 EUR 2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Haleon PLC
4,20 EUR -0,24 EUR -5,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Halma PLC
41,00 EUR 0,16 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Legal & General plc
2,72 EUR -0,06 EUR -2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lloyds Banking Group
1,05 EUR 0,04 EUR 3,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Whitbread PLC
32,27 EUR 0,54 EUR 1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
WPP 2012 PLC
3,44 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
FTSE 100
9.638,2 PKT 28,6 PKT 0,30%
Charts|News|Analysen

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,22 Prozent stärker bei 9.630,51 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,732 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9.609,56 Punkten, nach 9.609,53 Punkten am Vortag.

Bei 9.633,74 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 9.609,28 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,952 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9.645,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9.265,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8.258,61 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,59 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 9.930,09 Punkten. Bei 7.544,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Fresnillo (+ 3,40 Prozent auf 25,60 GBP), Burberry (+ 1,88 Prozent auf 11,91 GBP), Antofagasta (+ 1,61 Prozent auf 27,14 GBP), Beazley (+ 1,60 Prozent auf 7,94 GBP) und Halma (+ 1,28 Prozent auf 36,36 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Diageo (-1,62 Prozent auf 17,06 GBP), WPP 2012 (-1,54 Prozent auf 3,00 GBP), easyJet (-1,32 Prozent auf 4,67 GBP), Haleon (-0,69 Prozent auf 3,72 GBP) und Whitbread (-0,67 Prozent auf 28,21 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 2.970.386 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 245,750 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Die 3i-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Legal General-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf 3i

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3i

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diageo plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
08:36Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025Diageo OutperformBernstein Research
11.11.2025Diageo BuyUBS AG
10.11.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
10.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Diageo OutperformBernstein Research
11.11.2025Diageo BuyUBS AG
10.11.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Diageo OverweightBarclays Capital
07.11.2025Diageo OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:36Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen