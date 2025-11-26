Starker Wochentag in London: FTSE 100-Anleger greifen zum Handelsstart zu

FTSE 100-Performance im Blick

Beim FTSE 100 lassen sich heute erneut Gewinne beobachten.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,22 Prozent stärker bei 9.630,51 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,732 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9.609,56 Punkten, nach 9.609,53 Punkten am Vortag.

Bei 9.633,74 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 9.609,28 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,952 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9.645,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9.265,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8.258,61 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,59 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 9.930,09 Punkten. Bei 7.544,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Fresnillo (+ 3,40 Prozent auf 25,60 GBP), Burberry (+ 1,88 Prozent auf 11,91 GBP), Antofagasta (+ 1,61 Prozent auf 27,14 GBP), Beazley (+ 1,60 Prozent auf 7,94 GBP) und Halma (+ 1,28 Prozent auf 36,36 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Diageo (-1,62 Prozent auf 17,06 GBP), WPP 2012 (-1,54 Prozent auf 3,00 GBP), easyJet (-1,32 Prozent auf 4,67 GBP), Haleon (-0,69 Prozent auf 3,72 GBP) und Whitbread (-0,67 Prozent auf 28,21 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 2.970.386 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 245,750 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Die 3i-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Legal General-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net