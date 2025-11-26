DAX23.592 +0,5%Est505.620 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,95 -2,0%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.620 +0,1%Euro1,1575 ±0,0%Öl62,34 -0,5%Gold4.162 +0,7%
XETRA-Handel im Blick

Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels fester

26.11.25 09:28 Uhr
Der DAX behält sein positives Vorzeichen auch am Mittwoch.

Werte in diesem Artikel
adidas
154,55 EUR 0,00 EUR 0,00%
BASF
44,56 EUR -0,17 EUR -0,38%
Bayer
31,00 EUR 0,30 EUR 0,96%
BMW AG
88,24 EUR 0,74 EUR 0,85%
Commerzbank
33,50 EUR 0,86 EUR 2,63%
Deutsche Bank AG
30,39 EUR 0,38 EUR 1,25%
Deutsche Börse AG
220,10 EUR -1,10 EUR -0,50%
Henkel KGaA Vz.
69,00 EUR -1,26 EUR -1,79%
Porsche Automobil Holding SE
36,68 EUR -0,12 EUR -0,33%
Rheinmetall AG
1.499,00 EUR 19,50 EUR 1,32%
SAP SE
204,40 EUR -0,80 EUR -0,39%
Siemens Energy AG
109,35 EUR 1,85 EUR 1,72%
Volkswagen (VW) AG Vz.
97,40 EUR -0,06 EUR -0,06%
DAX 40
23.592,2 PKT 127,6 PKT 0,54%
Um 09:11 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0,32 Prozent aufwärts auf 23.539,96 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,008 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,514 Prozent auf 23.585,26 Punkte an der Kurstafel, nach 23.464,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23.591,58 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.536,79 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,12 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, stand der DAX bei 24.239,89 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 26.08.2025, den Stand von 24.152,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, wurde der DAX mit 19.295,98 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 17,55 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 24.771,34 Punkten. Bei 18.489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Commerzbank (+ 2,43 Prozent auf 33,35 EUR), Rheinmetall (+ 2,28 Prozent auf 1.501,50 EUR), Siemens Energy (+ 2,20 Prozent auf 109,20 EUR), Bayer (+ 1,35 Prozent auf 31,25 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,09 Prozent auf 30,21 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Henkel vz (-0,97 Prozent auf 69,30 EUR), BMW (-0,78 Prozent auf 86,96 EUR), Deutsche Börse (-0,72 Prozent auf 219,50 EUR), Porsche Automobil (-0,68 Prozent auf 36,43 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,64 Prozent auf 96,58 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 165.371 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 236,257 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,94 zu Buche schlagen. Die BASF-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,02 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

