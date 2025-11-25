DAX23.206 -0,1%Est505.526 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -4,9%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1535 +0,1%Öl62,93 -0,7%Gold4.124 -0,3%
So bewegt sich Rheinmetall

25.11.25 09:24 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zieht am Vormittag an

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 1.465,00 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.467,00 EUR 58,00 EUR 4,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,5 Prozent auf 1.465,00 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.469,50 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 1.452,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 23.215 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 2.008,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Bei 593,00 EUR fiel das Papier am 10.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 147,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 11,10 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 2.155,56 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 05.11.2025. In Sachen EPS wurden 3,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 3,11 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,78 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,33 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet. Rheinmetall dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 28,86 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

mehr Analysen