Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rheinmetall befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,9 Prozent auf 1.445,00 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 4,9 Prozent auf 1.445,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.431,00 EUR ab. Bei 1.450,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 257.566 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2.008,00 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 28,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 593,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 58,96 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 11,10 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 2.155,56 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 05.11.2025 vor. Das EPS belief sich auf 3,34 EUR gegenüber 3,11 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,78 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 28,86 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck: Europäer und Ukraine beraten über Änderungen an Trumps 28-Punkte-Plan

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck - US-Friedensplan belastet

Aktien der Jahres-Bestperformer Siemens Energy und Rheinmetall rutschen ans DAX-Ende