DAX23.244 ±0,0%Est505.535 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.779 -1,1%Euro1,1532 +0,1%Öl63,26 -0,2%Gold4.131 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Google erweitert TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla im Fokus
Top News
"Lage bleibt angespannt": DAX kommt kaum vom Fleck - Keine Jahresendrally? "Lage bleibt angespannt": DAX kommt kaum vom Fleck - Keine Jahresendrally?
Aktien von Alphabet und NVIDIA im Fokus: Google erweitert wohl TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition Aktien von Alphabet und NVIDIA im Fokus: Google erweitert wohl TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Fokus

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag in Grün

25.11.25 12:05 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 1.466,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.470,50 EUR 61,50 EUR 4,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 1.466,50 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.486,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.452,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 95.768 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2.008,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 593,00 EUR am 10.12.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 59,56 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,10 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 2.155,56 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 05.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,34 EUR, nach 3,11 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 2,78 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 28,86 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK tiefrot: USA und Ukraine stimmen neuem Friedensplan zu

Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long Trade auf BASF Aktien - ein Ausbruch steht an 

BVB-Aktie im Plus: Deutlicher Denkzettel für Watzke nach knapper Wahlbeteiligung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
24.11.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
24.11.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
24.11.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen