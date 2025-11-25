Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag in Grün

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 1.466,50 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 1.466,50 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.486,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.452,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 95.768 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2.008,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 593,00 EUR am 10.12.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 59,56 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,10 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 2.155,56 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 05.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,34 EUR, nach 3,11 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 2,78 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 28,86 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

