S&P 500-Tausch: SanDisk kommt für Interpublic - Aktien tiefer
SanDisk feiert einen bemerkenswerten Erfolg: Der Speicherchiphersteller wird Teil des S&P-500-Index.
Die Aktie des Speicherchipherstellers SanDisk wird in den S&P 500-Index aufgenommen, nur wenige Monate nach der Ausgliederung aus Western Digital in ein unabhängiges Unternehmen. Der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices teilte mit, dass SanDisk den Platz von Interpublic Group of Companies mit Wirkung zum Handelsbeginn am 28. November in dem viel beachteten Index einnehmen wird.
Im NASDAQ-Handel notiert die SanDisk-Aktie zeitweise 6,93 Prozent tiefer bei 211,24 US-Dollar. Die Interpublic-Aktie verliert im NYSE-Handel zwischenzeitlich 1,3 Prozent auf 25,38 US-Dollar.
