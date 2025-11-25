DAX23.258 +0,1%Est505.537 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.729 -1,1%Euro1,1534 +0,1%Öl63,20 -0,3%Gold4.132 -0,1%
DAX stabil -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Google erweitert TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla im Fokus
Alibaba-Aktie fester: Gewinnrückgang im abgelaufenen Quartal - Umsatz gestiegen

25.11.25 12:07 Uhr
NYSE-Aktie Alibaba fester: Gewinneinbruch trotz Umsatzanstieg | finanzen.net

Am Dienstag hat Alibaba seine Ergebnisse zum abgelaufenen Jahresviertel vorgelegt. So schlug sich der Handelsriese.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
145,80 EUR 6,20 EUR 4,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Quartal, das am 30. September endete, erwirtschaftete Alibaba einen Gewinn von 8,75 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 18,17 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Die Schätzungen von Analysten beliefen sich beim EPS auf durchschnittlich 6,03 CNY je Aktie.

Beim Umsatz kam Alibaba auf 247,80 Milliarden CNY. Hier hatten Analysten mit 243,75 Milliarden CNY gerechnet, verglichen mit 236,50 Milliarden CNY im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

An der NYSE gewinnen die Alibaba-ADRs im vorbörslichen Geschäft zeitweise 4,30 Prozent auf 167,64 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: testing / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

