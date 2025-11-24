DAX23.276 +0,8%Est505.543 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 ±0,0%Nas22.665 +1,8%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1522 +0,1%Öl62,43 -0,1%Gold4.090 +0,6%
Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag freundlich

24.11.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Alibaba zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,9 Prozent auf 160,44 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
139,80 EUR 6,80 EUR 5,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,9 Prozent auf 160,44 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alibaba-Aktie bei 160,77 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 160,09 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 604.465 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 192,67 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 20,09 Prozent wieder erreichen. Am 14.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,30 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 49,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,23 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 1,03 USD je Wertpapier.

Am 29.08.2025 äußerte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,57 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,61 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,77 Prozent auf 34,24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Alibaba wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 25.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 48,95 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

