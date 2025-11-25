Alibaba Aktie News: Alibaba büßt am Dienstagnachmittag ein

Blick auf Alibaba-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 159,65 USD.

Die Alibaba-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 159,65 USD. Bei 158,56 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 162,25 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.149.888 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 192,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 20,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,30 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 49,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,23 CNY aus.

Alibaba ließ sich am 29.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,57 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 2,61 USD je Aktie eingenommen. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,24 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 33,00 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 19.02.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 48,95 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

