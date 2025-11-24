Alibaba Aktie News: Alibaba verteuert sich am Abend kräftig

Notierung im Blick

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,4 Prozent auf 161,18 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 5,4 Prozent auf 161,18 USD zu. Im Tageshoch stieg die Alibaba-Aktie bis auf 161,49 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 160,09 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.846.575 Alibaba-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 192,67 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,53 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.01.2025 (80,30 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 50,18 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Alibaba-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,23 CNY aus.

Alibaba ließ sich am 29.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alibaba ein EPS von 2,61 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 34,24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,00 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Alibaba am 25.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 48,95 CNY im Jahr 2026 aus.

