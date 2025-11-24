DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,89 +1,4%Nas22.865 +2,7%Bitcoin76.840 +1,9%Euro1,1526 +0,1%Öl63,45 +1,5%Gold4.124 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- US-Aktien in Grün -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Telekom, Alphabet, TKMS, D-Wave, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Ausblick: Dell Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Dell Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: NIO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: NIO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Notierung im Blick

Alibaba Aktie News: Alibaba verteuert sich am Abend kräftig

24.11.25 20:23 Uhr
Alibaba Aktie News: Alibaba verteuert sich am Abend kräftig

Die Aktie von Alibaba gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,4 Prozent auf 161,18 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
139,80 EUR 6,80 EUR 5,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 5,4 Prozent auf 161,18 USD zu. Im Tageshoch stieg die Alibaba-Aktie bis auf 161,49 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 160,09 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.846.575 Alibaba-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 192,67 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,53 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.01.2025 (80,30 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 50,18 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Alibaba-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,23 CNY aus.

Alibaba ließ sich am 29.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alibaba ein EPS von 2,61 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 34,24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,00 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Alibaba am 25.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 48,95 CNY im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Frankreich droht mit Verbot von SHEIN

Tech-Rally in Asien setzt sich fort: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. stark gesucht

Rally bei Nikkei & Co.: Auf breiter Front weiter aufwärts auf neue Rekordniveaus

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images

Nachrichten zu Alibaba

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alibaba nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen