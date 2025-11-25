AKTIEN IM FOKUS 2: Aussicht auf Milliarden-KI-Deal mit Meta stützt Alphabet

(neu: aktuelle Kurse)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf lukrative Geschäfte mit KI-Chips für die Facebook- und Instagram-Mutter Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) hat die Rekordrally der Aktien des Internetriesen Alphabet (Alphabet A (ex Google)) am Dienstag am Leben gehalten. Wie die auf die Techbranche spezialisierte Nachrichtenseite "The Information" berichtete, könnte Meta viele Milliarden US-Dollar für die KI-Chips von Alphabet ausgeben. Entsprechende Gespräche liefen.

Wer­bung Wer­bung

Demnach könnte Meta die sogenannten Tensor-Prozessoren (TPU) ab 2027 in seinen Rechenzentren verbauen, wie die Seite unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen schrieb. TPU sind anwendungsspezifische Chips, speziell für die Beschleunigung maschinellen Lernens - also für KI-Anwendungen -ausgelegt.

Sollte das Geschäft zustande kommen, würde Alphabet sich mit seinen Chips als Alternative zu den KI-Beschleunigern von NVIDIA etablieren, bei denen der KI-Chipvorreiter mit der Produktion kaum hinterherkommt.

Die A-Aktien und die C-Aktien von Alphabet stiegen am Dienstag um jeweils gut ein Prozent und erreichten damit erneut Bestmarken. Für 2025 ergeben sich damit Kursgewinne von jeweils rund 70 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Andere große Techwerte wie NVIDIA und Meta hatten zuletzt mit dem Sektor geschwächelt. Bei vielen Anlegern waren nach den hohen Kursgewinnen der vergangenen Monate Bedenken hinsichtlich womöglich exorbitanter Aktienbewertungen aufgekommen.

Alphabet profitierte hingegen von der Einführung der neuesten Version des KI-Sprachmodells Gemini, Gemini 3. Das Konkurrenzmodell zu ChatGPT von OpenAI überzeugte viele Experten auf den ersten Blick. Es ist etwa darauf ausgelegt, besser im Coding - also als Programmierassistent - zu sein.

Für die Nvidia-Aktien ging es als klares Schlusslicht im Leitindex Dow Jones Industrial um knapp sechs Prozent nach unten. Damit blieb Nvidia gleichwohl das wertvollste börsennotierte Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 4 Billionen Dollar, Alphabet allerdings näherte sich am Dienstag dieser Marke nun an./mis/gl/jha/la/he