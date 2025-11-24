Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Vormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,1 Prozent auf 1.473,00 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Rheinmetall-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 1.473,00 EUR. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.431,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.450,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 91.593 Stück.
Bei 2.008,00 EUR markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2024 bei 593,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 59,74 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,10 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 2.155,56 EUR.
Rheinmetall veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,78 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.03.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 28,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck: Europäer und Ukraine beraten über Änderungen an Trumps 28-Punkte-Plan
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck - US-Friedensplan belastet
Aktien der Jahres-Bestperformer Siemens Energy und Rheinmetall rutschen ans DAX-Ende
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:41
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:11
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:41
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen