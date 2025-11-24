DAX23.282 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,07 -0,7%Gold4.073 +0,2%
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Bernstein Research verleiht Bayer-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse Bernstein Research verleiht Bayer-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
Cognizant: Neuer Großauftrag stärkt Position im Gesundheitssektor Cognizant: Neuer Großauftrag stärkt Position im Gesundheitssektor
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Vormittag

24.11.25 09:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,1 Prozent auf 1.473,00 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.462,00 EUR -43,00 EUR -2,86%
Die Rheinmetall-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 1.473,00 EUR. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.431,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.450,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 91.593 Stück.

Bei 2.008,00 EUR markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2024 bei 593,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 59,74 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,10 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 2.155,56 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,78 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 28,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck: Europäer und Ukraine beraten über Änderungen an Trumps 28-Punkte-Plan

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck - US-Friedensplan belastet

Aktien der Jahres-Bestperformer Siemens Energy und Rheinmetall rutschen ans DAX-Ende

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
10:41Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
09:11Rheinmetall OverweightBarclays Capital
08:01Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
