Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag nahe Nulllinie

Die Aktie von Rheinmetall zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Rheinmetall-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 1.442,00 EUR.

Mit einem Wert von 1.442,00 EUR bewegte sich die Rheinmetall-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 1.486,00 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.436,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1.452,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 266.897 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2.008,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 39,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 593,00 EUR am 10.12.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,10 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 8,10 EUR aus. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 2.155,56 EUR.

Rheinmetall gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 3,11 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent auf 2,78 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Rheinmetall.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 28,86 EUR fest.

