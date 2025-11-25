DAX23.460 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,78 -5,3%Nas22.889 +0,1%Bitcoin75.349 -1,6%Euro1,1562 +0,3%Öl62,08 -2,0%Gold4.147 +0,2%
Dienstagshandel in Paris: CAC 40 schlussendlich im Aufwind

25.11.25 17:57 Uhr
Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
202,35 EUR 1,10 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carrefour S.A.
12,93 EUR 0,10 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Engie (ex GDF Suez)
21,60 EUR -0,30 EUR -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
619,10 EUR -3,60 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
8,91 EUR 0,18 EUR 2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Worldline SA
1,63 EUR -0,01 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
CAC 40
8.025,8 PKT 66,1 PKT 0,83%
Charts|News|Analysen

Der CAC 40 kletterte im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0,83 Prozent auf 8.025,80 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,423 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7.981,89 Zählern und damit 0,279 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7.959,67 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8.038,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.942,72 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Stand von 8.225,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7.843,04 Punkten auf. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, bei 7.257,47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 8,55 Prozent nach oben. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8.314,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.763,76 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 186.292 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 307,530 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentaldaten

Unter den CAC 40-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,48 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
24.11.2025Airbus SE OutperformBernstein Research
07.11.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
03.11.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Airbus SE OutperformBernstein Research
07.11.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
03.11.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

