Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Nachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 200,45 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Airbus SE-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 200,45 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE-Aktie bis auf 199,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 203,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 104.451 Airbus SE-Aktien den Besitzer.
Am 30.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 216,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 8,18 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 129,82 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie.
Zuletzt erhielten Airbus SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,79 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE-Aktie wird bei 232,60 EUR angegeben.
Am 29.10.2025 hat Airbus SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,83 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,69 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE-Aktie in Höhe von 6,56 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie
Aktien fallen dennoch: Airbus und Boeing melden weitere Jet-Bestellungen
DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airbus SE-Investment von vor einem Jahr verdient
Airbus-Aktie dennoch leichter: Vereinigte Arabische Emirate erteilen Großauftrag - auch Spanische Air Europa will kaufen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Airbus
Nachrichten zu Airbus SE
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:36
|Airbus SE Outperform
|Bernstein Research
|07.11.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.2025
|Airbus SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:36
|Airbus SE Outperform
|Bernstein Research
|07.11.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.2025
|Airbus SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen