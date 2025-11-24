DAX23.276 +0,8%Est505.542 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 ±0,0%Nas22.671 +1,8%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1522 +0,1%Öl62,45 -0,1%Gold4.089 +0,6%
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Nachmittag schwächer

24.11.25 16:10 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 200,45 EUR abwärts.

Die Airbus SE-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 200,45 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE-Aktie bis auf 199,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 203,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 104.451 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 216,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 8,18 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 129,82 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie.

Zuletzt erhielten Airbus SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,79 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE-Aktie wird bei 232,60 EUR angegeben.

Am 29.10.2025 hat Airbus SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,83 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,69 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE-Aktie in Höhe von 6,56 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
10:36Airbus SE OutperformBernstein Research
07.11.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
03.11.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
