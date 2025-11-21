DAX23.147 -0,6%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,17 -7,9%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.659 -4,7%Euro1,1514 -0,1%Öl62,39 -1,3%Gold4.033 -1,1%
So bewegt sich Airbus SE

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Freitagmittag verlustreich

21.11.25 12:04 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Freitagmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 202,55 EUR ab.

Das Papier von Airbus SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 202,55 EUR ab. Die Airbus SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 200,65 EUR nach. Mit einem Wert von 201,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 72.839 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 216,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,06 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 129,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE-Aktie 35,91 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,79 EUR. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 232,60 EUR.

Airbus SE ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Airbus SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,24 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,62 Prozent auf 17,83 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,69 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.02.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,56 EUR je Airbus SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
03.11.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Airbus SE KaufenDZ BANK
