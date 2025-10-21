GE Aerospace-Aktie legt zu: Jahresziele erneut angehoben
Der Triebwerksbauer GE Aerospace wird dank des Aufschwungs der Luftfahrtbranche noch optimistischer für das laufende Jahr.
Werte in diesem Artikel
Umsatz und Gewinn sollen stärker steigen als gedacht, teilte das Unternehmen am Dienstag in Cincinnati mit. So soll der bereinigte Umsatz nun um einen hohen statt um einen mittleren Zehner-Prozentsatz steigen. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn soll 8,65 bis 8,85 Milliarden US-Dollar (7,4 bis 7,6 Mrd Euro) erreichen. Zuletzt hatte Konzernchef Larry Culp hier 8,2 bis 8,5 Milliarden Dollar als Ziel ausgegeben.
Der bereinigte Gewinn je Aktie soll nun bei 6 bis 6,20 Dollar herauskommen, jeweils 40 Cent mehr als bisher angepeilt. Analysten hatten im Schnitt bislang nur 5,92 Dollar erwartet.
Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten zunächst gut an: Im vorbörslichen US-Handel legte die Aktie um 1,7 Prozent zu.
Schon im Juli hatte GE Aerospace (ex General Electric) die Jahresprognose angehoben.
Nun sprach Culp von einem "außergewöhnlichen" dritten Quartal. So stieg der Umsatz im Jahresvergleich um fast ein Viertel auf 12,2 Milliarden Dollar. Der bereinigte operative Gewinn wuchs um gut ein Viertel auf 2,3 Milliarden Dollar, und der Überschuss sprang sogar um ein Drittel auf 2,5 Milliarden Dollar nach oben.
GE Aerospace entwickelt und fertigt Turbinen für Passagier- und Frachtflugzeuge von Airbus (Airbus SE) und Boeing. Am stärksten laufen die Leap-Triebwerke für die vielgefragten Mittelstreckenjets Airbus A320neo und Boeing 737 Max, bei denen der US-Konzern mit dem französischen Triebwerkshersteller SAFRAN zusammenarbeitet.
/stw/tav/jha/
CINCINNATI (dpa-AFX)
Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Airbus News
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Carsten Reisinger / Shutterstock.com
Nachrichten zu Airbus SE
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|15.10.2025
|Airbus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|15.10.2025
|Airbus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen