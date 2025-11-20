DAX23.457 +1,3%Est505.614 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.099 +2,4%Bitcoin78.556 -0,8%Euro1,1534 -0,1%Öl64,03 +0,6%Gold4.087 +0,2%
Blick auf Airbus SE-Kurs

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Donnerstagnachmittag fester

20.11.25 16:08 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Airbus SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Airbus SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 206,50 EUR.

Airbus SE
207,05 EUR 3,85 EUR 1,89%
Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere um 15:50 Uhr 1,4 Prozent. Kurzfristig markierte die Airbus SE-Aktie bei 207,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 204,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE-Aktien beläuft sich auf 110.905 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 216,85 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 4,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 129,82 EUR. Mit Abgaben von 37,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,79 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 232,60 EUR aus.

Am 29.10.2025 lud Airbus SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,83 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15,69 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 19.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Airbus SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE-Aktie in Höhe von 6,56 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Airbus SE

07.11.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
03.11.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Airbus SE KaufenDZ BANK
07.11.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
03.11.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Airbus SE KaufenDZ BANK
30.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

