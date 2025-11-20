DAX23.319 +0,7%Est505.584 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.586 +0,5%Euro1,1530 -0,1%Öl63,96 +0,5%Gold4.068 -0,3%
DAX stark im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Novartis im Fokus
Airbus SE im Fokus

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Donnerstagvormittag im Aufwind

20.11.25 09:23 Uhr
Die Aktie von Airbus SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 205,00 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
206,20 EUR 3,00 EUR 1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Airbus SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 205,00 EUR. Bei 205,15 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 204,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.992 Airbus SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (216,85 EUR) erklomm das Papier am 30.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 129,82 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Verlust von 36,67 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,79 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE-Aktie bei 232,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE am 29.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,24 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,83 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE einen Umsatz von 15,69 Mrd. EUR eingefahren.

Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE rechnen Experten am 18.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbus SE-Gewinn in Höhe von 6,56 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Bildquellen: Airbus

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
03.11.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Airbus SE KaufenDZ BANK
