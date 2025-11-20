Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Airbus SE-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 206,00 EUR.

Um 11:46 Uhr sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 206,00 EUR zu. Kurzfristig markierte die Airbus SE-Aktie bei 206,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 204,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 45.468 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 216,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 129,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Airbus SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE-Aktie bei 232,60 EUR.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,41 EUR, nach 1,24 EUR im Vorjahresvergleich. Airbus SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,69 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE wird am 19.02.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE ein EPS in Höhe von 6,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

