Airbus Aktie

WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. 78 Flugzeugauslieferungen im Oktober seien ermutigend mit Blick auf das Erreichen des Auslieferungsziels für das Gesamtjahr, schrieb Ken Herbert am Freitag./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:56 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:56 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
207,70 €		 Abst. Kursziel*:
15,55%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
207,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,50%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
232,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

10:16 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
03.11.25 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.25 Airbus Kaufen DZ BANK
30.10.25 Airbus Outperform Bernstein Research
Nachrichten zu Airbus SE

Dow Jones Bis 2033 Aktien von Wizz Air und Airbus verlieren: Auslieferungen von Flugzeugen verschoben Aktien von Wizz Air und Airbus verlieren: Auslieferungen von Flugzeugen verschoben
finanzen.net Angespannte Stimmung in Paris: So bewegt sich der CAC 40 am Freitagmittag
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE am Freitagmittag mit Abschlägen
finanzen.net Airbus SE-Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Airbus SE-Aktie
finanzen.net Gewinne in Paris: CAC 40 liegt zum Start im Plus
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt zum Start
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE büßt am Freitagvormittag ein
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende
finanzen.net Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach
Zacks Is Airbus SE - Unsponsored ADR (EADSY) Outperforming Other Aerospace Stocks This Year?
Business Times Bangladesh orders 25 Boeing planes, Airbus eyes deals
Novinite Bulgarian Strongmen Defy Limits, Pull Airbus A220-300 Over 25 Meters
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus reports share buybacks for week starting 27 October 2025
Financial Times Airbus sticks to jet delivery target despite supply chain disruptions
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports Nine-Month (9m) 2025 results
Financial Times Airbus, Leonardo and Thales strike space deal to rival Musk’s SpaceX
Korea Times LIG Nex1, Airbus DS sign MOU to strengthen strategic partnership
