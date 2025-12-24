US-Marktbericht

Am heutigen Mittwoch gehen die US-Börsen minimal schwächer in den Handel. Aufgrund der Weihnachtsfeiertag wird heute nur eine verkürzte Sitzung stattfinden.

Der Dow Jones beginnt die Sitzung 0,04 Prozent tiefer bei 48.424,71 Punkten.

Für den NASDAQ Composite geht es zur Startglocke um 0,03 Prozent auf 23.555,95 Einheiten nach unten.

Konjunkturdaten im Blick

Zunächst sorgten starke BIP-Daten am Mittwoch für gedämpfte Zinssenkungshoffnungen, doch schwächere Wirtschaftsdaten relativierten den Konjunkturoptimismus schnell.

Andere Indikatoren fielen dagegen schwächer aus: Die Auftragseingänge langlebiger Güter gingen stärker zurück als erwartet, das Verbrauchervertrauen blieb deutlich unter den Prognosen, und die Industrieproduktion stagnierte trotz leichter Verbesserung. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen reagierte zunächst mit einem Anstieg, fiel dann aber wieder auf rund 4,17 Prozent zurück. Das starke BIP-Wachstum gilt nicht als Signal für baldige Zinssenkungen, doch die gemischten Daten sorgen insgesamt für ein ausgeglichenes Marktbild. Am Mittwoch wird verkürzt gehandelt, am Donnerstag bleibt die Wall Street geschlossen, bevor der Handel am Freitag wieder aufgenommen wird.

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 20. Dezember deutlich abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 10.000 auf 214.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 225.000 vorhergesagt.

Die Jahresendrally setzt sich damit vorerst nicht weiter vor.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires