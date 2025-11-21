Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Vormittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 201,35 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,5 Prozent auf 201,35 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE-Aktie bis auf 200,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 201,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE-Aktien beläuft sich auf 13.075 Stück.

Am 30.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 216,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 129,82 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE 2,00 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 232,60 EUR für die Airbus SE-Aktie aus.

Am 29.10.2025 hat Airbus SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,41 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,24 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,83 Mrd. EUR im Vergleich zu 15,69 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 19.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Experten taxieren den Airbus SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,56 EUR je Aktie.

