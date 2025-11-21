Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE stabilisiert sich am Nachmittag

Kurs der Airbus SE

Die Aktie von Airbus SE zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 204,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 204,20 EUR bewegte sich die Airbus SE-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Airbus SE-Aktie bis auf 205,35 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE-Aktie bis auf 200,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 201,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 192.879 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 216,85 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 5,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 129,82 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 57,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,79 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 232,60 EUR.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,41 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE 1,24 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,83 Mrd. EUR – ein Plus von 13,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE 15,69 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Airbus SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 vorlegen. Am 18.02.2027 wird Airbus SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

