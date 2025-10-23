DAX24.051 -0,4%Est505.647 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 +0,6%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.258 +1,6%Euro1,1598 -0,1%Öl65,78 +2,2%Gold4.125 +0,8%
Europäische Autonomie

Airbus, Leonardo und Thales wollen Raumfahrtgeschäft bündeln - Aktien gefragt

23.10.25 09:43 Uhr
Raumfahrt-Revolution: Airbus, Leonardo & Thales vereinen Kräfte - Aktien gefragt | finanzen.net

Die europäischen Konzerne Airbus, Leonardo und Thales wollen ihre Raumfahrtsparten in einem neuen Unternehmen zusammenführen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
205,90 EUR 0,35 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Leonardo S.p.a.
51,48 EUR 0,78 EUR 1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Thales S.A.
262,50 EUR 4,50 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bündelung der Geschäfte mit Satelliten und Raumfahrtsystemen solle die Autonomie Europas rund um wichtige Infrastruktur wie Telekommunikation, Navigation, Erdbeobachtung, Wissenschaft und nationale Sicherheit stärken, teilten die drei Unternehmen Airbus, Leonardo und Thales nach dem Abschluss einer entsprechenden Absichtserklärung am Donnerstag mit. Die neue Gesellschaft solle den Regierungen auch als Partner für neue nationale Raumfahrtprogramme dienen und 2027 an den Start gehen.

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,70 Prozent im Plus bei 207,20 Euro, während die Leonardo-Aktie in Mailand 2,89 Prozent auf 51,96 Euro zulegt und die Thales-Aktie in Paris 1,97 Prozent auf 264,30 Euro gewinnt.

/stw/stk

TOULOUSE (dpa-AFX)

Bildquellen: Airbus Group, LCV / Shutterstock.com

