EVOTEC-Aktie fällt: Novo Nordisk reduziert anscheinend Anteil
Die Beteiligungsholding des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk will laut Kreisen ihren Anteil am Wirkstoffforscher EVOTEC senken.
Werte in diesem Artikel
Dazu will die Novo Holdings bis zu 9,4 Millionen Papiere verkaufen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend unter Berufung auf von ihr eingesehene Unterlagen berichtete. Das sind rund 5 Prozent des Grundkapitals.
Novo Holdings war nach Bloomberg-Daten zuletzt mit 14,9 Millionen Aktien beziehungsweise 8,4 Prozent der Anteile der zweitgrößte Aktionär der Hamburger aus dem SDAX.
Die EVOTEC-Aktie fällt nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 3,99 Prozent auf 5,25 Euro. Novo war unter anderem über eine Kapitalerhöhung 2017 größer bei EVOTEC eingestiegen.
/men/jha/
BAGSVAERD/HAMBURG (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere EVOTEC News
Bildquellen: Novo Nordisk, REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Novo Nordisk
Analysen zu Novo Nordisk
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.2025
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|01.12.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|01.12.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.2025
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.2025
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.2025
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.2025
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.12.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|01.12.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|28.11.2025
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.2025
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|24.11.2025
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen