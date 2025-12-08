Zweitgrößter Aktionär

Die Beteiligungsholding des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk will laut Kreisen ihren Anteil am Wirkstoffforscher EVOTEC senken.

Dazu will die Novo Holdings bis zu 9,4 Millionen Papiere verkaufen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend unter Berufung auf von ihr eingesehene Unterlagen berichtete. Das sind rund 5 Prozent des Grundkapitals.

Novo Holdings war nach Bloomberg-Daten zuletzt mit 14,9 Millionen Aktien beziehungsweise 8,4 Prozent der Anteile der zweitgrößte Aktionär der Hamburger aus dem SDAX.

Die EVOTEC-Aktie fällt nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 3,99 Prozent auf 5,25 Euro. Novo war unter anderem über eine Kapitalerhöhung 2017 größer bei EVOTEC eingestiegen.

